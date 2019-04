Accident de Millas : des pistes pour éviter un nouveau drame

Certes, un "plan de sécurisation national" lancé en 1997 prévoyait la suppression de 437 passages à niveau "préoccupants". Au total, 282 ont été supprimés depuis et il en reste 155 à traiter. Mais ces franchissements jugés les plus dangereux n'ont concerné que 11% des accidents ces trois dernières années, relève la députée. "Cela veut bien dire qu'on ne peut limiter l'attention des pouvoirs publics à ces seuls passages à niveau", souligne l'élue. La France en compte 15.405 en tout, selon son rapport. L'élue propose de mieux identifier les risques, d'optimiser les équipements - en améliorant la signalisation ou allongeant le cycle de fermeture - de réduire la vitesse routière aux abords des passages à niveau, de renforcer les sanctions, de mieux organiser la politique de sécurisation et de mieux répartir les financements.





On estime en France qu'il y a chaque année entre 30 et 40 morts, soit 1% environ de la mortalité routière, sur les passages à niveau, selon la députée. A Millas, six collégiens sont morts dans une collision entre leur bus et un train régional en décembre 2017. "Le nombre d'accidents et de tués aux passages à niveau est et reste insupportable. Nous ne pouvons pas nous résoudre à la fatalité", a déclaré la ministre des Transports Elisabeth Borne, recevant le rapport vendredi matin.