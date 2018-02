Accusations contre Hulot : Macron et le gouvernement font bloc derrière le ministre

Le patron des députés Les Républicains, Christian Jacob, a, lui, dénoncé la "rumeur permanente" visant les responsables politiques. "Soit il y a des faits, soit il n'y en a pas" a-t-il jugé sur LCP, qualifiant la situation d’"insupportable". Interrogé sur France Inter, l'ancien candidat DLF à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan a estimé pour sa part que c'était à la justice de "faire son oeuvre". "Il faut une justice, une impartialité, et on ne peut pas non plus mettre en pâture tout et n'importe quoi, on ne sait pas à l'avance", a réagi le député de l'Essonne.





"Attention à ne pas rentrer dans une époque de la rumeur permanente et de la suspicion", a également mis en garde le député LREM du Val-de-Marne Laurent Saint-Martin, interrogé par LCI à l'Assemblée nationale. "Il a toute sa place au gouvernement, la question ne se pose même pas. Quand la justice est passée, elle est passée", en référence à une plainte concernant des allégations remontant 1997, classée sans suite en 2008.