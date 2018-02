Accusations contre Nicolas Hulot : le coup de gueule de Marlène Schiappa

"Je ne sais pas quelle cause sert L’Ebdo. Mais ce n’est ni la crédibilité de la parole des femmes ni la lutte contre les violences sexistes et sexuelles" écrit Marlène Schiappa. "J’ai été profondément choquée par une phrase de la même journaliste indiquant qu’aucune preuve ne pouvait exister pour caractériser une agression sexuelle. Comment peut-on dire cela ? Dans quel but ? Inciter les femmes à renoncer à la justice pour se tourner vers son journal ? Des preuves peuvent exister ! Et quand il n’y a pas de preuves, charge à l’instruction d’établir des faisceaux d’indices concordants, de témoignages. C’est l’un des buts d’une plainte, d’un procès."





"Dans l’article accusant Nicolas Hulot, on apprend que la femme présentée comme sa victime ne souhaitait pas médiatiser sa plainte. Si je comprends bien, ni lui ni elle n’ont voulu la médiatisation ? Comment ce journal peut-il alors prétendre œuvrer pour 'la parole des femmes', puisqu’il bafoue le souhait de celle-ci de garder sa parole privée ?" fulmine-t-elle. En plus, selon elle, "cet article mettant sur le même plan des ragots de harcèlement sexuel (démentis même par la femme supposée harcelée !), une plainte pour viol classée et le mouvement de libération de la parole des femmes, offre une occasion en or à celles et ceux qui voulaient discréditer #MeToo".