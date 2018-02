Accusations de viol et d'abus de faiblesse : Gérald Darmanin dénonce "une campagne de calomnie"

L'heure est à la contre-offensive pour Gérald Darmanin, visé par deux enquêtes préliminaires, dont l'une pour viol et l'autre pour abus de faiblesse. Le ministre des Comptes publics a dénoncé dans les colonnes de La Voix du Nord "une campagne de calomnie". "Je n'ai rien à me reprocher", a-t-il dit. Avant d'ajouter : "je suis tranquille, concentré sur mon travail de ministre".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/02/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.