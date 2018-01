Accusations de viol : Gérald Darmanin doit-il démissionner ? "La démission, c'est un choix"

Quid alors de Richard Ferrand ou François Bayrou qui avaient tous deux quitté le gouvernement après avoir été visés par des enquêtes préliminaires. Dans la pétition mise en ligne dimanche, les féministes font valoir que Richard Ferrand, François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard avaient été "immédiatement poussés vers la sortie" lorsqu'ils ont été soupçonnés respectivement de favoritisme et d'emplois fictifs.





Réponse de Marlène Schiappa sur France Inter : "La démission, comme son nom l'indique, ce n'est pas un renvoi, c'est une démission. Et donc c'est un choix personnel, a assuré la secrétaire d'Etat. Richard Ferrand, Sylvie Goulard ou François Bayrou avaient fait le choix personnel de démissionner pour pouvoir répondre à un certain nombre de mises en cause politiques et d'enquêtes qui étaient en cours. Gérald Darmanin a fait le choix de ne me pas démissionner, c'est son choix".