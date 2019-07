Accusé de mentir sur son passé de scout, Alexandre Benalla publie des "preuves" sur Twitter

Alexandre Benalla a choisi de répondre directement à Agnès Cerbelaud, la mentionnant dans son tweet. L’ancien collaborateur d’Emmanuel Macron explique avoir 13 ans sur ces clichés, et revenir "d’un week-end en forêt à Saint-Evroult, six mois après le grand camp passé avec les Scouts d’Europe". Il le conclut ainsi : "Mes camarades de la Troupé de Sées et de la patrouille du léopard ne m’ont pas oublié, c’est le principal."





Pour autant, ces photos publiées par Alexandre Benalla n'explique en rien pourquoi il a affirmé avoir été "chef scout chez les Scouts unitaire de France à 15 ans".





Alors que son compte n'est pas certifié et qu'un doute persiste sur le véracité de son profil Twitter, une avocate d’Alexandre Benalla a indiqué à LCI qu’il se cachait bien derrière cette page.