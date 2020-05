Accusée de propos racistes et homophobes, la députée Laetitia Avia s'expliquera devant les cadres de LaRem

L'élue parisienne, avocate de profession, a annoncé vouloir porter plainte en diffamation contre le journal en ligne après la publication de l'enquête. La députée dénonce en effet des "accusations mensongères et incohérentes" et a partagé son intention de riposter, quelques heures après la publication de l'enquête la visant, qualifiant les propos en question de "bouts de messages privés, tronqués, détournés et décontextualisés".

Dans l'article, ses ex-collaborateurs et collabatrices l'accusent d'humiliations et de harcèlement moral. "Ça sent le chinois", "tu es un faux Chinois, tu ne maîtrises pas Mac", peut-on lire, entre autres, sur les captures d'écran de conversation entre elle et un collaborateur d'origine asiatique publiée dans Mediapart. Selon le journal, elle aurait également eu recours à des pratiques contraires au droit du travail. Une ancienne assistante affirme avoir travaillé pour l'élue sans contrat et sans rémunération pendant un mois, en 2018, avant d'être officiellement embauchée. Une autre salariée se serait également vu refuser le paiement de ses congés payés à la fin de son contrat à durée déterminée. Indisposés à porter plainte dans un premier temps, les anciens collaborateurs envisagent désormais de porter plainte contre l'élue, a appris BFM TV vendredi 15 mai.

Sur Twitter, l'avocate s'est également justifié d'avoir utilisé le terme d'"amendement des PD" dans une conversation écrite avec son équipe. "C’est l'expression qu'utilisait mon ex-collab, lui-même homosexuel, pour désigner cet amendement que j'ai soutenu", écrit l'élue, qui clame son combat de toujours contre les discriminations. "Je n’ai jamais été raciste ou homophobe. Au contraire, mon parcours politique n’a pour raison d’être que la lutte contre le racisme et toutes les discriminations. Et je ne reculerai pas dans ce combat", assure-t-elle encore dans son thread de réponse.