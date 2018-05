Acheter son logement social : ce que prévoit le projet de loi Elan

C'est l'une des polémiques annoncées autour du projet de loi pour "l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique" (Elan). L'article 29 du texte examiné à l'Assemblée nationale à partir de mercredi envisage de "faire évoluer le cadre juridique" afin de multiplier par cinq les ventes de logements sociaux, qui plafonnent actuellement à 8.800 transactions par an, pour un parc total de 4.9 millions de logements en France.





A travers cette mesure, la majorité entend "développer l'accession à la propriété" pour des personnes exclues du marché immobilier classique, "favoriser la mixité sociale en diversifiant les statuts d'occupation des logements", et permettre aux bailleurs sociaux de rationaliser leur patrimoine et de dégager "des capacités de financement nouvelles" afin de produire de nouveaux logements ou d'en réhabiliter. En clair, le gouvernement souhaite donner aux bailleurs la possibilité de faire de la vente de ces logements non plus une exception, mais un "outil de gestion stratégique". Pour cela, ils fixeront un "plan de vente" listant les biens à céder, après simple avis de la commune, et fixeront le prix alors que cette mission revenait jusqu'ici aux domaines.