Acte 2 : Philippe, l'homme fort de Macron ?

Malgré un ralentissement du gouvernement notamment avec la crise des gilets jaunes et le Grand débat national, Edouard Philippe va lancer l'acte 2 du quinquennat demain. On connaît déjà les grandes lignes de cette déclaration de politique générale. Il y aura de l'écologie et de la fiscalité des classes moyennes. Avec ce nouveau rôle du Premier ministre dans l'exécution de ces projets gouvernementaux, Edouard Philippe est plus que jamais un élément primordial pour Emmanuel Macron. D'ailleurs, le président a affirmé que les grandes orientations, il les donne, et Edouard Philippe mènera les actions concrètes au quotidien.



