"Acte 9" des Gilets jaunes : l'avertissement de Christophe Castaner (très) critiqué par l'opposition

Plus tard dans l'après-midi, Christophe Castaner s'est exprimé devant une compagnie de CRS du Val-de-Marne. À l'adresse des policiers, mais aussi des journalistes présents et des Français, il a affirmé qu'"il n'y a pas deux forces qui se valent. Il y a des gens qui attaquent nos institutions, qui attaquent nos uniformes, qui attaquent nos forces de sécurité, avec la force, avec la violence". Et d'ajouter que "ceux qui pensent qu'à quelques milliers de personnes, on peut mettre en cause nos institutions, se trompent".





"Il y a depuis quelques temps un espèce d'amalgame, qui consisterait à penser qu'il faut vous laisser vous faire attaque, vous faire violenter, vous faire lyncher, comme on l'a vu hélas samedi dernier, et que vous ne seriez pas en capacité de réagir. Vous l'êtes. Et comme l'a rappelé votre chef, vous l'êtes de façon proportionnée. Vous êtes équipés pour cela", a également affirmé le ministre de l'Intérieur. "Donc il est essentiel que vous gardiez à l'esprit cette responsabilité, cette exemplarité là. Et je sais que vous l'avez, et que les CRS sont l'honneur de notre pays dans ces moments de tension."