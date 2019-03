Acte XVIII des gilets jaunes : Emmanuel Macron s'est rendu à la cellule de crise interministérielle

L'acte XVIII des gilets jaunes a été marqué par de fortes violences. Suite à ces dernières, Emmanuel Macron a dû écourter son week-end au ski dans les Hautes-Pyrénées pour se rendre à Paris. Dans la soirée du 16 mars 2019, le chef de l'Etat a réuni la cellule de crise pour gérer la situation au plus vite. Lors de cette réunion, il a annoncé vouloir prendre des décisions claires et fermes pour mettre fin à ces violences.



