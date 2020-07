Adieu à Matignon : Edouard Philippe n'a pas choisi ses boutons de manchette au hasard

On y voit Edouard Philippe décontracté et sourire aux lèvres. Mais à y regarder de plus près, on aperçoit un détail plus que significatif : des boutons de manchette en forme... de tongs roses.

Ce n'est pas la première fois qu'Edouard Philippe fait passer ainsi des messages. On se souvient qu'il arborait une paire de boutons de manchettes aux couleurs du drapeau français pour son premier journal télévisé sur TF1. On l'avait aussi vu en porter en forme d'extincteurs fin 2017 lorsqu'il était venu à l'Assemblée nationale pour éteindre la polémique suscitée par son voyage entre Tokyo et Paris à bord d'un avion privé, ou encore d'autres affichant la célèbre phrase du film Star Wars : "May the forth be with you" (que la force soit avec toi).