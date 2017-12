Adieu, Porsche Cayenne et décapotable : une députée LREM regrette de se séparer de "ses belles bagnoles"

Elle n'est pas la seule dans son couple à devoir faire amende honorable, puisque son mari se retrouve lui aussi à la diète. Celui avec qui elle partage le goût des "belles bagnoles" a ainsi dû renoncer à son péché mignon. "Il voulait justement remplacer son Santa Fe de 12 ans d’âge par une Porsche Cayenne, je lui ai dit de ne pas le faire, sinon j’entends déjà les réflexions, il y a aura toujours des gens malveillants. C’est terrible en même temps !"





La plainte de la députée, interrogée par le quotidien local pour les manques figurant dans sa déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique - agente de la fonction publique territoriale, elle a notamment inscrit "néant" à la case "activités professionnelles donnant lieu à larépunération ou gratification exercées [...] au cours des cinq années précédant la déclaration" - a suscité nombre de commentaires acides sur les réseaux sociaux, où on a notamment souligné le décalage entre les promesses affichées par ces députés qui devaient amener une plus grande proximité avec le quotidien des Français à l'Assemblée nationale et les constats amers de certains d'entre eux devant la vie de représentant de la nation et des efforts que ce devoir impose.