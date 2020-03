ADP : pas de référendum, mais la privatisation est exclue "dans l’immédiat"

Faute de soutiens suffisants, le référendum sur la privatisation d’Aéroports de Paris n’aura pas lieu. Jeudi 12 mars en effet, le délai de neuf mois donné aux opposants à la privatisation d’ADP pour recueillir les 4,7 millions de signatures (10% du corps électoral) nécessaires au déclenchement d’un référendum d’initiative partagée, ou RIP, arrive à son terme. Or le dernier pointage du Conseil constitutionnel, le 4 mars, faisait état d’un peu plus d’1,1 million de soutiens seulement.

Pas de référendum donc, mais pas de privatisation tout de suite non plus. "La question de la privatisation d'ADP ne saurait se poser dans l'immédiat compte-tenu des conditions" actuelle du marché, a en effet expliqué mercredi la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, lors du compte-rendu du Conseil des ministres. "Compte tenu des conditions de marché, nous serions un bien mauvais gestionnaire si nous faisions le choix immédiat de céder les actifs et nos participations dans ADP", a ajouté la secrétaire d'Etat.

Par conditions de marché, il faut comprendre : un état calamiteux, dû à la crise du coronavirus. Avec l’épidémie, qualifiée mercredi de pandémie par l'OMS, le contexte économique n'est plus du tout propice à une introduction en Bourse. Le transport aérien est frappé de plein fouet, compagnies aériennes et aéroports subissant à la fois les mesures de confinement, la prudence des vacanciers et les annulations de déplacements professionnels. Dans le même temps, la panique a gagné les marchés boursiers, avec une chute de plus de 12% sur la dernière semaine de février et un "lundi noir" cette semaine, le CAC 40 ayant décroché de plus de 8%, du jamais vu depuis la crise financière de 2008.