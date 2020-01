Adrien Quatennens : "Il faut arrêter la grève, mais pour qu'elle s'arrête, il faut un retrait du projet de loi"

Alors qu'une nouvelle mobilisation est prévue dans toute la France pour protester contre la réforme des retraites, jeudi 9 janvier, un sondage indique que les personnes interrogées, tout en jugeant le mouvement justifié, souhaitent à 57% l'arrêt de la grève. Interrogé à ce sujet sur LCI, Adrien Quatennens est catégorique : "Je suis étonné que ce ne soit que 57%. Je crois que parmi les grévistes beaucoup souhaitent que la grève s’arrête. Personne ne se lève le matin soulevé d’enthousiasme en se disant : 'On va faire la grève'. Oui, il faut arrêter cette grève mais, pour qu’elle s’arrête, il faut un retrait du projet de loi sur la réforme des retraites".

Pour le député LFI, "la responsabilité du blocage, la radicalisation, elle est le fait d’Emmanuel Macron. C’est lui qui s’enferme dans un aveuglement idéologique et qui essaie d’imposer une réforme des retraites qui ne correspond pas au modèle social français". Et d'insister: "Je crois que le retrait, c’est la seule issue raisonnable. Mais le gouvernement ne m’a pas l’air pour l’instant très raisonnable. Il n’est pas pour l’instant dans une logique qui consiste à retirer ce projet. Il y a un rapport de forces qu’Emmanuel Macron a souhaité. (…) Tout le monde va être perdant", a regretté Adrien Quatennens, qui défend par ailleurs une réforme du financement du système des retraites via la hausse des salaires et des cotisations sociales, qui permettrait "un départ à 60 ans avec de meilleures pensions".