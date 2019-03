Aéroport de Toulouse : les trois erreurs d'une privatisation

Coup de tonnerre il y a quatre ans lorsque Bercy choisit de vendre l'aéroport de Toulouse Blagnac à un groupe chinois inconnu. Mais les syndicats n'y ont vu qu'une opération financière et pas un projet d'avenir. D'où cette tentative de bloquer l'opération via le tribunal de commerce de Paris. L'État français doit-il se séparer de ses aéroports ? L'Assemblée nationale examine à partir de ce mercredi 13 mars un texte de loi qui prévoit la privatisation du groupe ADP.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.