Affaire Benalla : Alain Gibelin, directeur de l'ordre public, relevé de ses fonctions

A la tête, depuis 2011, de la direction de l'ordre public et de la circulation, Alain Gibelin a fait preuve d'une grande longévité sur un poste considéré comme l'un des plus prestigieux et sensibles de la police nationale. Il est réputé être un spécialiste reconnu du maintien de l'ordre en dépit des nombreuses critiques qui affecte la gestion de l'ordre public depuis un an dans la capitale, des violences du 1er mai 2018 aux mobilisations des "gilets jaunes".





Jérôme Foucaud, quant à lui, était jusqu'ici directeur adjoint des ressources humaines à la préfecture de police de Paris.