Affaire Benalla : la commission d'enquête sénatoriale remet le couvert

L’affaire Benalla de retour devant les sénateurs. Après 28 auditions entre juillet et octobre, la polémique qui avait torpillé l’été de l’exécutif va aborder ce mercredi son "acte II", puisque plusieurs protagonistes vont être entendus. Parmi eux : le principal intéressé, mais aussi plusieurs cadors du pouvoir.





Le rapport de la commission sur le rôle joué par l’ancien chargé de mission de l’Elysée était attendu pour ce début d’année. Seulement voilà : la révélation fin décembre de l'utilisation par Alexandre Benalla de deux passeports diplomatiques, après son licenciement, a relancé l'affaire. Après s'être "beaucoup interrogés", le président Philippe Bas et ses rapporteurs Jean-Pierre Sueur (PS) et Muriel Jourda (LR) ont décidé de convoquer plusieurs personnes afin d’aller jusqu'au bout de leur travail d'investigation. Surtout que le temps presse : la commission des lois du Sénat, qui s'est vu attribuer les prérogatives de commission d'enquête pour six mois le 23 juillet dernier, dispose de ce pouvoir jusqu'au 24 janvier. Les personnes qu'elle convoque pour audition sont ainsi tenues de se présenter et de prêter serment.