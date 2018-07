Affaire Alexandre Benalla : quel rôle pour la commission d'enquête parlementaire ?

PARLEMENT - Députés et sénateurs mettent sur pied des commissions d'enquête pour tenter de faire la lumière sur l'affaire Benalla, le chargé de mission de l'Elysée placé en garde à vue pour avoir violenté un manifestant le 1er mai dernier. Un exercice de transparence délicat, une enquête judiciaire étant parallèlement engagée, et la majorité et l'opposition n'étant pas d'accord sur la façon de procéder.