Affaire Benalla : "La façon de communiquer de l'Elysée rappelle beaucoup l’affaire Fillon"

LCI : Interrogé à plusieurs reprises par des journalistes à ce sujet hier, Emmanuel Macron a refusé de répondre. Pourquoi ?





Philippe Moreau-Chevrolet : "Emmanuel Macron refuse de répondre à la presse parce qu’il ne veut pas céder à la pression des médias. Ca fait partie de sa psychologie, de ce qu’il essaye de défendre comme notion de l’Etat. Mais ce n’est pas du tout adapté parce que là, véritablement, on est dans une affaire très grave. Il ne faut pas oublier que Macron a vécu l’affaire Leonarda où Hollande était descendu dans la rue, avait répondu aux chaînes d’info sur une affaire particulièrement grave qui mettait en cause le gouvernement. L'ancien président avait perdu énormément de crédit dans l’opinion. Donc Emmanuel Macron se dit : 'Tant que moi je n’en parle pas, tant que mon image n’est pas complètement mise en cause je peux m’en sortir ; donc je fais silence radio et je laisse les autres avancer à ma place'."





LCI : Comment peut-on analyser l'allocution de Bruno Roger-Petit hier matin, au cours de laquelle le porte-parole de l'Elysée explique qu'Alexandre Benalla a déjà été sanctionné, et que ça n'ira pas plus loin ?





Philippe Moreau-Chevrolet : "Ils ont vraiment envoyé Bruno Roger-Petit en première ligne, au casse-pipe, et c’est très étonnant qu’ils aient fait ça. Probablement que personne n’avait envie politiquement d’aller défendre ça. Benjamin Griveaux ou les autres, personne n’avait envie d’aller défendre l’Elysée dans cette affaire. Bruno Roger-Petit a probablement été le seul à bien vouloir le faire. Le problème c’est qu’il n’avait aucun argument. L'Elysée s'est dit : 'On doit quand même dire quelque chose donc on ne va rien dire'. Et ça c’est de la vieille politique, c’est le vieux monde. Aujourd’hui quand on n’a rien à dire soit on se tait, soit on annonce quelque chose de vraiment fort pour mettre tout de suite un terme à la polémique."