Affaire Benalla : à quelles questions devra répondre Gérard Collomb à l’Assemblée nationale ?

Tout d’abord, Gérard Collomb devra expliquer pourquoi, alors qu’il était au courant des faits survenus le 1er mai dès le lendemain, il n’a pas réagi plus tôt en saisissant la "police des polices" ou la justice ? Surtout, pourquoi l'article 40 du Code de procédure pénale - qui oblige toute autorité constituée, officier public ou fonctionnaire à porter à la connaissance du procureur de la République un crime ou un délit - n'a-t-il pas été appliqué ?





Les députés demanderont sûrement au ministre de revenir sur la chronologie des faits survenus le 1er mai, avant de lui demander pourquoi et comment Alexandre Benalla a pu bénéficier d'un brassard et d'un casque de police. Gérard Collomb n'échappera pas non plus aux questions sur le rôle exact d’Alexandre Benalla auprès du président de la République, étant donné que sa sécurité relève normalement du Groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR), dépendante de la Police nationale et donc, par extension, de Beauvau.