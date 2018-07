"Caïd", "milicien", "robocop de l'Elysée" : l'opposition tire à boulets rouges sur Benalla après son interview sur TF1

Les membres du Rassemblement national se sont également exprimés. "On en apprend tous les jours et on peut se demander d’ailleurs si Gérard Collomb lui-même n’était pas au courant de tout cela et notamment de ces actes délictueux commis avant la manifestation (place de la Contrescarpe). Benalla et monsieur Macron se comportent comme des voyous, comme des caïds. Comme des racailles, il frappe des citoyens qui viennent manifester" a déclaré Sébastien Chenu sur LCI.