Affaire Benalla : co-rapporteure de la commission d'enquête, Yaël Braun-Pivet victime d'injures et menaces sexistes et antisémites

Des messages d’insultes par dizaines. Tel est le lot quotidien de Yaël Braun-Pivet, une députée LREM, depuis plusieurs jours et sa prise de fonction au sein de la commission d’enquête sur l’affaire Benalla. Des injures et des menaces qui ont poussé l’élue à porter plainte , lundi 30 juillet, pour injures et menaces.





"Depuis plusieurs jours (...) je suis destinataire d’injures, de messages abjects à caractère sexiste et antisémite, ainsi que de menaces à mon encontre et à celle de ma famille", explique dans un communiqué celle qui est également présidente de la commission des Lois de l'Assemblée. "Rien ne justifie une telle violence. Elle est intolérable. C’est pourquoi j’ai porté plainte pour injures et menaces aujourd’hui auprès du commissariat du 7e arrondissement de Paris", ajoute cette avocate de profession.