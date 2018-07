Affaire Benalla : devant la commission d'enquête, Gérard Collomb se défausse et charge la préfecture de police

L'article 40 du code de procédure pénale indique que "toute autorité constituée (...) qui acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs". Un article que brandit aujourd'hui l'opposition pour démontrer que Gérard Collomb aurait dissimulé l'affaire, en ne la portant pas à la connaissance de la justice. Sur ce point précis, le ministre de l'Intérieur s'en remet à une jurisprudence tacite :





"On m'a reproché de ne pas avoir saisi le procureur à la vue de la vidéo. C'est pas au ministre qu'il appartient de le faire. Je m'inscris dans la lignée de mes prédécesseurs qui ont utilisé l'article 40 dans le cadre d'affaires qui relèvent de la liberté de la presse." Et Gérard Collomb de pointer du doigt, à nouveau implicitement, la préfecture de police et le cabinet d'Emmanuel Macron : " Je me suis assuré le 2 mai que le cabinet du président de la République et la préfecture étaient au courant. Ce n'est qu'après le 18 juillet et l'article du Monde, qui apporte des éléments nouveaux, que j'ai considéré qu'il fallait en savoir plus et que j'ai saisi l'IGPN." Il ajoute, face aux questions insistantes des députés : "Ce sont les personnes placées dans les services qui sont susceptibles de donner des suites qui sont censés le saisir. Ce n’est pas à moi de le faire."