Affaire Benalla : Emmanuel Macron est sorti de son silence

Le silence d'Emmanuel Macron dans l'affaire Benalla a suscité beaucoup de questionnements. Mais dans la soirée du 22 juillet 2018, il s'est enfin exprimé par l'intermédiaire de ses proches. Le président de la République a notamment réuni le Premier ministre ainsi que le ministre de l'Intérieur à l'Elysée et a promis qu'il n'y aura aucune impunité. Notre journaliste, Alisson Tassin, nous en dit plus.



