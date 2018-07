Affaire Benalla : enquête et motions de censure... les temps forts de la semaine à venir

Mardi, deux motions de censure seront défendues par l'opposition à l'Assemblée nationale. La première par le groupe Les Républicains, la seconde par La France insoumise, les socialistes et les communistes. Leur but est de mettre en cause la responsabilité du gouvernement dans l'affaire Benalla. Edouard Philippe devra répondre aux interpellations de Christian Jacob (LR) et André Chassaigne (PCF) lors d'un seul débat. Deux votes seront organisés à l'issue, mais le résultat ne fait que peu de doutes puisque ni les Républicains avec 103 députés ni les trois groupes de gauche avec 63 parlementaires ne pourront, même en votant les uns pour les autres, rassembler la majorité requise de 289 voix. Le Rassemblement national de Marine Le Pen devrait voter les deux motions.





Enfin, le couple de manifestants molesté par Alexandre Benalla le 1er mai place de la Contrescarpe pourrait être entendu par la justice. Le parquet de Paris a en effet ouvert une enquête préliminaire pour "violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique", et le procureur de la République de Paris François Molins s'est étonné qu'il n'ait pas été entendu pour "les faits commis contre les forces de l'ordre ce jour-là".