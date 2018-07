Affaire Benalla et article 40 : Collomb, Strzoda, Delpuech, Castaner... auraient-ils du prévenir la justice ?

Devant les parlementaires, Gérard Collomb et Michel Delpuech ont affirmé que s'il n'ont pas prévenu le procureur en vertu de l'article 40, c'est parce qu'ils pensaient que ce n'était pas à eux de le faire. "Alexandre Benalla ne faisant pas partie des effectifs sous mon autorité, le cabinet du président de la République et la préfecture de police disposant de toutes les informations nécessaires pour agir, j'ai considéré que les faits signalés étaient pris en compte au niveau adapté", a d'abord expliqué Gérard Collomb.





Comme le ministre de l'Intérieur, le préfet de police Michel Delpuech a indiqué qu'"en pratique, on renvoie à l'autorité qui a la responsabilité hiérarchique. C'est en tous cas ce que j'ai pensé - peut-être à tort, mais je l’assume. Il y avait déjà pas mal de personnes informées quand je l'ai été moi-même, la liste serait longue s'il fallait dresser les autorités qui auraient pu saisir l'article 40. Dans ces conditions, ce n'était plus au préfet de prendre cette décision."





Il rappelle également que "le préfet de police est une autorité importante, mais (...) est sous l'autorité des autorités exécutives", et qu'il a été "informé de cette affaire par le palais de l'Elysée". Le préfet indique enfin s'être "tourné vers le cabinet de l'Intérieur, qui m'a dit qu'il était déjà informé et gérait ça avec l'Elysée". Et de conclure : "Oui, je suis parti du principe que l'affaire était donc gérée par l'autorité hiérarchique compétente."





Patrick Strzoda, auteur des sanctions contre Benalla, a aussi botté en touche devant la commission d'enquête : "J'ai considéré qu'à mon niveau je n'avais pas assez d'éléments pour justifier un recours à l'article 40", invoquant même le fait que "cette scène a été signalée sur la plateforme de l'IGPN et analysée par des spécialistes", dont il est ressorti qu'"aucune information [n'allait] dans le sens de l'article 40". Puis, plus loin, visant - légèrement - ses supérieurs Alexis Kohler et Emmanuel Macron : "Si j'avais commis une mauvaise appréciation ou une erreur, on me l'aurait dit". Même chose pour Christophe Castaner, pourtant relancé à plusieurs reprises par les sénateurs sur le sujet, qui rappelleront cruellement qu'à peine informé des faits, le 19 juillet, le parquet ouvrira pourtant une enquête préliminaire pour violences volontaires.