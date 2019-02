Affaire Benalla : failles au sommet de l'Etat ?

Le rapport d'enquête du Sénat pointe tous les manquements, omissions et mensonges des protagonistes de l'affaire Benalla. Un scandale qui pourrait engendrer de graves conséquences politiques, d'autant plus que l'Elysée l'aurait traité avec beaucoup de désinvolture. En outre, la justice aurait été entravée puisqu'elle n'a pas reçu tous les éléments nécessaires au bon déroulement des enquêtes. Pourquoi l'Elysée a-t-elle protégé Alexandre Benalla ? Y aurait-il des failles au sommet de l'Etat ?



