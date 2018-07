Affaire Benalla : Gérard Collomb, Michel Delpuech et l'Élysée auraient-ils du prévenir la justice ?

Devant les parlementaires, Gérard Collomb et Michel Delpuech ont affirmé que s'il n'ont pas prévenu le procureur en vertu de l'article 40, c'est parce qu'ils pensaient que ce n'était pas à eux de le faire. "Alexandre Benalla ne faisant pas partie des effectifs sous mon autorité, le cabinet du président de la République et la préfecture de police disposant de toutes les informations nécessaires pour agir, j'ai considéré que les faits signalés étaient pris en compte au niveau adapté", a d'abord expliqué Gérard Collomb.





Comme le ministre de l'Intérieur, le préfet de police Michel Delpuech a indiqué qu'"en pratique, on renvoie à l'autorité qui a la responsabilité hiérarchique. C'est en tous cas ce que j'ai pensé - peut-être à tort, mais je l’assume. Il y avait déjà pas mal de personnes informées quand je l'ai été moi-même, la liste serait longue s'il fallait dresser les autorités qui auraient pu saisir l'article 40. Dans ces conditions, ce n'était plus au préfet de prendre cette décision."





Il rappelle également que "le préfet de police est une autorité importante, mais (...) est sous l'autorité des autorités exécutives", et qu'il a été "informé de cette affaire par le palais de l'Elysée". Le préfet indique enfin s'être "tourné vers le cabinet de l'Intérieur, qui m'a dit qu'il était déjà informé et gérait ça avec l'Elysée". Et de conclure : "Oui, je suis parti du principe que l'affaire était donc gérée par l'autorité hiérarchique compétente."





Interrogée par LCI, la professeure de droit à l'université Paris 10 Elisabeth Fortis estime que "l'article 40 ne dit pas de faire remonter l'information à son supérieur". Cet argument avancé par Gérard Collomb et Michel Delpuech ne lui semble "pas valable", car cette remontée d'information s'effectue "sur un circuit politique, ce qui n'a rien à voir avec un circuit judiciaire".





Qui doit avoir la responsabilité de cette dénonciation ? Sur ce point "il est compliqué de connaître le périmètre d'application de l'article 40", explique Elisabeth Fortis. "Ce qui serait valable, c'est de faire porter la responsabilité de la dénonciation au fonctionnaire qui a eu une connaissance précise des faits en premier", estime la juriste. En d'autres termes : "Qui a vu en premier la vidéo en sachant qui était M. Benalla ?"