Affaire Benalla : Gérard Collomb renvoie la responsabilité vers l'Élysée

Ce lundi 23 juillet, Gérard Collomb et Michel Delpuech ont été auditionnés par l’Assemblée nationale au sujet de l’affaire Benalla. À leur arrivée devant la commission d'enquête, tous les deux ont d'abord prêté serment de dire la vérité. Puis, pendant deux heures chacun, ils ont tenté de se justifier. Alors, connaissaient-ils Alexandre Benalla ? Comment ont-ils eu connaissance de l'affaire ? Pourquoi n'ont-ils pas saisi la justice ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.