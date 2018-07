Affaire Benalla : Gérard Collomb se prépare à une journée de plomb

Gérard Collomb, déjà combattu par l'opposition, en particulier à gauche, pour sa réforme de l'asile et de l'immigration, sait qu'il va devoir batailler durement et que sa situation est délicate. "Il aborde cela de manière sereine mais sérieuse", nous assure la place Beauvau. "Il a le souhait de la transparence, de l’exactitude, de la précision et de l’exhaustivité des faits."





Sur le fond, le ministre de l'Intérieur a quelques arguments à défendre. Si le ministère a admis avoir eu connaissance des faits impliquant Alexandre Benalla dès le lendemain, soit le 2 mai, les services concernés avaient pris soin de transmettre instantanément l'information à l'Elysée. Et c'est à l'Elysée que les sanctions - jugées insuffisantes aujourd'hui - avaient été prises à l'encontre du chargé de mission. Gérard Collomb avait alors pensé que "tout était réglé", et n'aurait redécouvert l'affaire qu'avec les révélations du Monde, mercredi. "Il a pu s’apercevoir que certaines choses n’étaient pas passées par lui", précise encore son entourage.





Malgré tout, le ministre devra répondre d'autres éléments qui relèvent directement de son autorité. A commencer par l'affaire de fuite présumée d'images de vidéosurveillance au profit de Benalla, qui met en cause trois responsables de la préfecture de police. Il sera problème questionné, aussi, sur sa connaissance des prérogatives qui étaient accordées jusqu'ici à Alexandre Benalla, un homme officiellement inconnu de la place Beauvau, alors qu'il avait eu plusieurs accrochages notables avec la hiérarchie policière et celle de la gendarmerie.