Affaire Benalla : l'Assemblée en ébullition

Crise inédite depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, l'affaire Benalla paralyse notre Assemblée nationale et la révision constitutionnelle qui était en débat. Les députés ont donc exigé d'entendre le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre. Ils ont demandé plus de transparence à l'exécutif sur cette affaire.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.