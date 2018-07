Affaire Benalla : l'Assemblée nationale se déchire, les sénateurs poursuivent l'enquête

Et pendant ce temps, les sénateurs travaillent... Alors que les députés se déchirent depuis ce jeudi autour de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla - les groupes LR et LFI ont claqué la porte et vont voter une motion de censure contre le gouvernement -, l'autre commission d'enquête, celle du Sénat, poursuit son travail sans heurts et avec une efficacité constatée par de nombreux observateurs.





Quand la majorité LaREM du Palais Bourbon a rejeté l'hypothèse de nouvelles auditions au sein du camp Macron - notamment le patron d'En Marche Christophe Castaner et le porte-parole de l'Elysée Bruno Roger-Petit, la droite sénatoriale ne s'est manifestement rien interdit.