Affaire Benalla : l'Élysée a-t-il réagi aux auditions de Collomb et Delpuech ?

Tous les regards sont tournés vers l'Elysée, concernant cet acte de violence commis par Alexandre Benalla, le 1er mai dernier sur la place de la Contrescarpe. En effet, si Emmanuel Macron a validé la mise à pied de son collaborateur, c'est qu'il a vu la vidéo des faits. Alors, pourquoi le Palais présidentiel n'a-t-il pas informé la justice ? La question sera certainement posée à son secrétaire général, Alexis Kohler.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.