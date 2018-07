Affaire Benalla : l'ex-collaborateur de l'Élysée a révélé sa version des faits

Il s'est exprimé pour la première fois ce jeudi 26 juillet dans le journal Le Monde. Alexandre Benalla, la barbe rasée, en double page, a répondu point par point aux questions que tout le monde se pose depuis l'éclatement de l’affaire. Pourquoi portait-il un casque et un brassard de police ? Pourquoi est-il intervenu physiquement le 1er mai ? Il assume, et il contre-attaque, tout en reconnaissant quand même une grosse bêtise.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.