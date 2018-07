Affaire Benalla : le Premier ministre monte au front

Le Premier ministre a affronté une avalanche de questions sur l'affaire Benalla ce mardi à l'Assemblée nationale. Vivement interpellé par le chef de file des Républicains Christian Jacob, Édouard Philippe a répondu qu'"une dérive individuelle de la part de ce chargé de mission ne fait pas une affaire d'État". Il a tout de même accepté de faire une concession et est revenu sur la mise à pied de quinze jours infligée à ce collaborateur d'Emmanuel Macron, qui est jugée par beaucoup trop indulgente.



