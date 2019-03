Le Sénat transmet à la justice les cas d'Alexandre Benalla, Vincent Crase et trois proches d'Emmanuel Macron

Après s'être réuni dans la matinée de jeudi, le bureau du Sénat a décidé de transmettre à la justice les cas d’Alexandre Benalla, Vincent Crase ainsi que ceux d’Alexis Kohler, Patrick Strzoda et du général Lionel Lavergne, pour possible faux témoignage, a révélé en fin de matinée le sénateur PS de la Guadeloupe, Victorin Lurel. Un délit passible de cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende





"Benalla , Crase et Strzoda signalés au Procureur de la République de Paris pour faux témoignage par le Bureau du Senat. Les autres collaborateurs du Président de la République sont également transmis au Parquet qui en fera son affaire. L’Institution a tenu son rang et son rôle", écrit l'ancien ministre des Outre-mer sur Twitter.