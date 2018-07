Affaire Benalla : le "troisième homme" est un policier chargé d'accompagner le collaborateur de Macron

"Sur une photo, j'ai reconnu formellement l'homme qui m'a demandé, ainsi que mes camarades parlementaires, de me retirer de la marche silencieuse où nous avons été agressés par des membres de la Ligue de défense juive", indique d'abord le chef de file des députés insoumis. Et de se demander : "Qui est ce personnage ? Combien y en a-t-il de cette sorte ? Voilà pourquoi il nous faut une réponse. Est-ce qu'à côté des services de sécurité de l'État, qui n'ont jamais été défaillants, il y a un groupe privé qui s'est auto-attribué le rôle de protection du chef de l'État et d'infiltration des manifestations ?"





Avant cette intervention de Jean-Luc Mélenchon, plusieurs proches de la France insoumise ont publié des captures d'écran de vidéos sur lesquelles on voit cet homme, d'abord aux côtés d'Alexandre Benalla le 1er mai à Paris, puis lors de la marche pour Mireille Knoll, le 28 mars 2018, au cours de laquelle Jean-Luc Mélenchon et d'autres insoumis ont été pris à partie.