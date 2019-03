AFFAIRE BENALLA - Le bureau du Sénat décidera le 21 mars s'il transmet à la justice les cas d'Alexis Kohler et Patrick Strzoda, proches collaborateurs d'Emmanuel Macron, à qui il est reproché "un certain nombre d'omissions, d'incohérences et de contradictions" lors de leur passage devant la commission d'enquête parlementaire. Suivez les dernières informations.