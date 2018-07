Affaire Benalla : les minces révélations du préfet de police Michel Delpuech

Enfin, concernant l’identité du fonctionnaire de police qui a autorisé la venue d’Alexandre Benalla, Michel Delpuech a confirmé qu’il s’agissait du contrôleur général Laurent Simonin, membre de l’état-major de la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC). Comme Gérard Collomb ce matin, en refusant de porter la responsabilité de la présence d’Alexandre Benalla place de la Contrescarpe le 1er mai, Michel Delpuech place un peu plus encore les projecteurs sur l’Élysée. Dans la quête de vérité désormais lancée par les parlementaires, les auditions cette semaine au Sénat du directeur de cabinet d’Emmanuel Macron, Patrick Strozda, et du secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kohler, pourraient être explosives.