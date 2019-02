Affaire Benalla : les sénateurs accablent l'Elysée pour des "dysfonctionnements majeurs au sommet de l'Etat"

"La sécurité du président de la République a été affectée." C'est ce qu'a affirmé le président de la commission d'enquête du Sénat Philippe Bas en présentant le rapport de la commission sur l'affaire Benalla à la presse ce mercredi. Après six mois de travaux et 40 personnes entendues, les sénateurs ont rendu leurs conclusions, et ont été particulièrement virulent à l'encontre de l'Elysée. Trois collaborateurs du chef de l'Etat sont particulièrement visés : le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler, le chef de cabinet Patrick Strzoda, et le chef du groupe de sécurité de la présidence, le général Lionel Lavergne.