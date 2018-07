Affaire Benalla : les trois jours qui ont mis l'Assemblée nationale à l'arrêt

RÉCIT - Dès les premières révélations sur l'affaire Benalla, l'opposition de droite et de gauche a rivalisé d'efforts pour renverser le calendrier législatif de la majorité et imposer un débat unique sur ce qu'elle nomme "une affaire d'Etat". Avec réussite : la réforme constitutionnelle est à nouveau reportée dimanche et l'agenda du gouvernement est désormais tributaire du Parlement. Une première sous ce quinquennat.