Affaire Benalla : les zones d'ombre qui perdurent

Alexandre Benalla fait également l'objet d'une enquête pour "usurpation de signes réservés à l'autorité publique", car il a été filmé le 1er mai avec un casque portant un insigne de la police, et un brassard "police". "Un officier de liaison de l'Elysée vient deux jours avant la manifestation avec un sac qu'il me remet, avec un casque, un ceinturon en cuir, un masque à gaz, un brassard police et une cotte bleue marquée police et un grade de capitaine dessus", affirme Benalla dans Le Monde, précisant que, sur place, "le major me dit : 'T'as pas besoin de ça, prends juste ton brassard et la radio.' (...) Un policier me dit : 'T’as un brassard ? Ils savent pas si t’es un collègue.' Je le mets, j’ai une radio dans la main."





Alain Gibelin, en charge du maintien de l'ordre ce jour là, a affirmé devant les députés qu'en "aucun cas" il n'aurait accepté que Benalla porte un brassard police, mais reconnaît la nécessité pour un observateur d'être doté d'un "casque de protection" et d'un "gilet pare-coups". Comme le préfet Delpuech, il dit ne connaître que la provenance du casque de protection donné à Benalla, mais pas du reste.





Mathieu Zagrodzki, chercheur au Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales, affirme à ce sujet dans 20 Minutes que, même si le port d'insignes policiers est en théorie un délit pour un civil, il permet dans les faits "aux policiers présents de savoir qu'il les accompagne". De fait, dans certaines manifestations, des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur sont autorisés à porter ces brassard.