Affaire Benalla : Macron attaque "un pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire" et charge l'opposition

Que dit Emmanuel Macron ? "Elle (la presse, ndlr) disait ce matin : 'Regardez, un directeur de la préfecture de police a dit que c'était faux !' Il dément quelques heures plus tard. On dit : 'Regardez, les images tournent en boucle' d'une scène - inadmissible et que je condamne. Je ne vois jamais la scène d'avant, la scène d'après. Quel est le contexte ? Qu'est-ce qui s'est passé ? S'agissait d'individus qui buvaient gentiment un café en terrasse ? Que s'est-il passé juste ensuite ? J'ai cru comprendre qu'il y avait des images. Où sont-elles ? Sont-elles montrées avec la même volonté de recherche de la vérité et d'apporter de manière équilibrée les faits ? Non."





Et le Président de conclure : "Je vois un pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire, qui a décidé qu'il n'y avait plus de présomption d'innocence dans la République et qu'il fallait fouler au pied un homme et avec lui toute la République".