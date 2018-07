Affaire Benalla : Emmanuel Macron peut-il être auditionné par les députés ?

Le président de la République peut-il être entendu ? Selon deux principes, la séparation des pouvoirs et l’immunité présidentielle, on pourrait penser que le chef de l’Etat ne peut être auditionné par des parlementaires. Pourtant, si l’on regarde de près la Constitution et les textes de lois, rien n’interdit cette hypothèse. Selon le professeur de droit Dominique Rousseau, "le président pourrait être auditionné par cette commission d’enquête dans la mesure où aucun article de la Constitution n’interdit cette possibilité. L’article 67 interdit la convocation du président devant un juge ou une autorité administrative, pas devant le Parlement", explique le constitutionnaliste, interrogé par Franceinfo.





Face aux nombreuses questions restées sans réponse lors de l’audition de Gérard Collomb, il est probable que d’autres parlementaires puissent demander, à l’instar de la France insoumise, l’audition du président de la République, dont l’ombre plane au-dessus de cette affaire mais dont le silence devient de plus en plus assourdissant.