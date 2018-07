Affaire Benalla : le numéro d'équilibriste d'Edouard Philippe devant les députés

En face de lui, certaines interpellations sont virulentes. Olivier Faure, député Nouvelle Gauche, tire à boulets rouges et n'hésite pas à affirmer que "le pouvoir sait, le pouvoir cache et depuis jeudi, le pouvoir ment". "Non, monsieur Benalla n'a pas été cantonné à des tâches administratives, non il n'est pas devenu bagagiste (...) Aujourd'hui, il y a un clan qui s'autorise tout." Réponse du Premier ministre, qui plaide une fois de plus la transparence : "Nous ne couvrons rien, toute la lumière sera faite." Une façon, peut-être, d'anticiper les futures révélations d'une saga qui n'en finit plus de rebondir.