Affaire Benalla : Philippe Mizerski, "troisième homme" et policier chargé d'accompagner Alexandre Benalla

BuzzFeed a d'abord indiqué ce jeudi soir que ce "troisième homme" est présenté comme un policier par la préfecture de police, qui ne souhaitait pas faire d'autre commentaire. Selon les informations de LCI, cet homme en civil est un major de police affecté à la brigade d’information de la voie publique (BIVP), des policiers en civil qui identifient et interpellent les casseurs dans les manifestation, et qui dépendent de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police.





Le 1er mai 2018, ce major était là pour encadrer Alexandre Benalla, présent en tant qu'observateur. "On lui a mis à disposition un major, ce qui montre que Benalla est officiellement pris en compte", a d'ailleurs indiqué au Monde David Le Bars, membre du Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN).





Des hypothèses mises à mal par l'audition d'Alain Gibelin, lundi 23 juillet devant la commission d'enquête. Face aux députés, le patron de la direction de l'ordre public et de la circulation a indiqué qu'il n'aurait, lui, pas choisi Philippe Mizerski pour accompagner le chargé de mission de l'Elysée : "Les conditions dans lesquelles Simonin [un des trois officiers mis en examen pour détournement de vidéo-protection, qui a en sus organisé l'accueil de Benalla, ndlr] a missionné Mizerski aux côtés d'Alexandre Benalla sont complètement floues".





Philippe Mizerski, qui a assisté aux violences sans réagir, et dont on ignore s'il a prévenu sa hiérarchie de ce qu'ont fait Crase et Benalla, sera-t-il à un moment donné auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, mise sur pied depuis le lundi 23 juillet ? En dépit de plusieurs demandes du groupe France insoumise, la question reste pour le moment sans réponse.





De son côté, Alexandre Benalla à chercher à l'absoudre pour son inactivité, ce jeudi au Monde : "Je me mets à sa place : c’est un major de police, il y a un collaborateur du président de la République avec lui, il ne va pas m’attraper par le cou et me mettre par terre. Ce n’est pas lui qui est fautif. Ce qui a été sous-dimensionné [...] c’est le dispositif qui était censé encadrer un collaborateur du président venant sur ce type d’événement."