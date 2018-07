Affaire Benalla : pourquoi Christophe Castaner est auditionné par la commission d'enquête du Sénat

A priori - mais sait-on jamais, quand on connait les taquineries dont peut faire preuve le patron des commissaires du Sénat Philippe Bas - Christophe Castaner ne devrait pas être interrogé sur le rôle de bagagiste qu'il avait attribué à Alexandre Benalla, le jour de l'arrivée des Bleus sur les Champs Elysées, avant d'être démenti par l'intéressé lui-même. Non, si ce fidèle d'Emmanuel Macron est auditionné, c'est pour son statut d'employeur de Vincent Crase, le deuxième homme derrière le collaborateur de l'Elysée.





Vincent Crase, c'est cet homme au crâne rasé qui apparaît aux côtés d'Alexandre Benalla dans les vidéos qui les incriminent. Ex-gendarme de réserve, ex-collaborateur ponctuel de l'Elysée et agent de sécurité employé chez La République en marche, il a été repéré le 1er mai, menaçant l'homme plus tard violenté par Alexandre Benalla, puis dans une autre vidéo où on le voit interpeller d'autres manifestants. C'est son nom qui, dans une tentative de diversion, avait été donné par Bruno Roger-Petit au lendemain des révélations du Monde, pour apprendre sa mise à l'écart par la présidence.