Affaire Benalla : qui est Vincent Crase, l’autre collaborateur écarté par l’Elysée ?

Alexandre Benalla et Vincent Crase se connaissaient. Assez pour créer ensemble, en avril 2016, une Fédération française de la sécurité privée. A lire les statuts de l’association, déposés à la préfecture de Paris, cette association visait à un rôle de consultant ou de conseil : "Objet, être un lieu d’échange entre les différents acteurs de la sécurité privée", "faire tout ce qui est nécessaire pour faciliter les missions des entreprises de sécurité privé", ou encore régler "tous les différends entre les professionnels du secteur et les pouvoirs publics ou les clients", indiquent les statuts. L'aventure a été de courte durée : la fédération a été dissoute un an après, en juillet 2017.





Comme le révèle Le Monde, le nom des deux compères apparaît aussi dans les "MacronLeaks", ces mails et documents internes d’En marche !, qui ont été publiés par des hackers anonymes en 2017. Vincent Crase évoque en effet dans un échange de mails avoir établi un devis pour la République en marche, pour acheter des armes, pistolets, flashball, en vue d’équiper le service de sécurité du parti pendant la campagne présidentielle. Mais, alors que la commande semble bien emmanchée, le trésorier du parti, Cédric O, écrit : "Je ne sais pas si vous avez cela dans le viseur mais je n'ai jamais entendu dire que les partis politiques avaient des vigiles armés. Je trouve même ça assez hallucinant et j'aimerais être sûr 1. que c'est validé 2. qu'on est dans un cadre juridique ok". Et c'est le directeur de campagne Jean-Marie Girier, qui tranche : "Mais c'est hors de question !" La commande ne se fera pas.