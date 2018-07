Rôle de l'Elysée, présence sur les lieux, comportement des policiers... ces questions que posent l'affaire Benalla

Depuis la soirée du 18 juillet, le palais de l'Elysée est l'objet de moult interrogations sans réponse. En déplacement le 19 juillet à Périgueux, le président lui-même n'a pas souhaité évoquer ces faits, esquivant la moindre question pour mieux "être avec les gens". Une seule fois, il répondra, à la question de savoir si l'image de la République exemplaire qu'il porte était touchée : "Non, non, non, non ! Elle est inaltérable."





En attendant, l'opposition s'en donne à cœur joie, dénonçant, de Jean-Luc Mélenchon au Front national en passant par le PS et Les Républicains, "l'impunité" du pouvoir en place. Même la majorité ne donne pas de gages de sérénité sur le sujet, se passant le relais dans les médias pour dire à quel point les faits sont "inacceptables". Edouard Philippe, lui, s'est félicité que le dossier, connu depuis le 2 mai par le Château, soit désormais entre les mains de la justice. Les conséquences ne se sont pas faites attendre : le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb va être entendu par la commission des Lois en début de semaine prochaine. Le patron de l'Assemblée François de Rugy a annoncé qu'il se ferait remettre le rapport de l'IGPN. En attendant que le président de la République, qui avait lui-même réclamé les sanctions contre Alexandre Benalla, adresse enfin le sujet ?